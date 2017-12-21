【華冠投顧】林驛銘:台股缺乏動能，失守10500!

川普稅改獲國會通過，美股反應冷淡，漲跌互見，台股開小紅之後，無量無追價買盤，震盪走低翻黑，終場加權指數下跌 15 點，以 10488 作收，成交量緊 981 億元，價跌量縮格局。

台北股市昨日在鴻海 (2317) 破底後上漲領軍下，大盤重回 10500 點關卡，可惜今日股價回跌 0.4 元未能持續反彈，而股王，權王也沒表現，指數 10500 點失守! 股王大立光 (3008) 下跌 100 元來到 4130 元，權王台積電 (2330) 小漲 0.5 元來到 225 元。現階段大盤上有壓下有撐，仍維持區間震盪，指數空間不大，盤面族群個股各自輪動表現，目前成交量萎縮不到千億元，盤面因缺乏資金動能情況下，族群輪動相當快速，昨日主流族群被動族群今日禾伸堂 (3026)，凱美(5317)，智寶(2375) 等維持續強上漲 (更多操作訊息歡迎加入林驛銘 LINE@生活圈，ID: @winner888。)，跌深的太陽能族群今日大放異彩，股價紅通通，昱晶(3514)，昇陽科(3561) 股價攻頂漲停，新日光 (3576)，安集(6477)，益通(3452)，國碩(2406)，達能(3686)，茂迪(6244)，元晶(6443)，利機(3444)，太極(4934) 等股價皆有表現! 其它強勢個股包括華夏 (1305)，富橋(1815)，晶彩科(3535)，三晃(1721)，世芯 KY(3661)，福大(4402)，日馳(1526)，愛普(6531) 等股價亮麗，優於大盤表現。

台股因聖誕，元旦假期將至，外資要放長假，成交量能明顯萎縮下來，量能趨勢呈現弱勢，市場缺乏買盤，因此各族群輪動快速，操作難度大增，操作建議以不追價為原則。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估!