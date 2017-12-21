【永豐期貨】台指選擇權盤後－月線反壓重 台股翻黑下跌15點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 11 點至 10495 點。價差方面，台指期正價差縮至 6.03 點，電子期逆價差擴至 - 0.01 點，金融期逆價差擴至 - 1.1 點。現貨部分，三大法人賣超 12.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2436 口至 5499 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2008 口至 43574 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1772 口至 7983 口。

週三美國稅改案終於過關，惟市場仍在觀望對經濟影響，美股三大指數亦陷入高檔整理，今日台股以上漲 22 點開出，在台積電回穩帶動之下，指數一度逼近上方半年線壓力區，惟上方賣壓沉重使指數漲幅收斂，而午盤過後股王大立光跌勢加重拖累指數由紅翻黑，終場加權指數下跌 15.55 點或 0.148%，收在 10488.97 點，成交量能 982.91 億，較前一日縮減 55.81 億。今日外資在現貨現貨賣超 24.58 億元，同時減碼台指期淨多單，外資態度持續偏向保守，而以內資為主的櫃買市場今日表現則較大盤強勢，終場上漲 0.22 點並收復月線，顯示整體盤勢仍由內資主導。技術面觀察，週四大盤開高走低以黑 K 持續在 10500 附近震盪整理，成交量能也持續萎縮，指數持續受制於上方半年線與月線反壓，短線盤勢維持橫盤整理格局不變。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 降至 1.54，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率維持 8.78%，賣權平均隱含波動率維持 12.19，買賣權皆不變。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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