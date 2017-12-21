【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

半年線與十日線間震盪，又來了~ 10500 整數心理關卡再度失守！

台股今日狹幅震盪，10500 整數心理關卡再度失守，指數在半年線下震盪，呈現小跌格局，然而目前仍處於月線、季線死亡交叉的格局，且目前上檔面臨重重的壓力（月線、季線、半年線）；10500 整數關卡再度失守，而從量能的角度來看，今天量能依然萎縮，持續低彌，代表投資人觀望的氣氛亦較濃烈，今日的震幅只有 56 點之多。收了一根帶、下影線的小紅 K，行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆ 今日盤面焦點:

台股今天類股呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是貿易百貨類股，達 1.2%，光電也下跌逾 1%，電器電纜、電腦設備、電子零組件、橡膠、通信網路、紡纖、金融、其他電子、電子通路、食品、化學、水泥、油電燃氣等也均收黑。

至於上漲類股則以玻陶類股上漲 3.4% 最高，造紙、電機機械、生醫、鋼鐵、資訊服務、其他類、觀光、航運、汽車、化學生醫、半導體、建材營造、塑膠等也均收紅。

台股今天焦點在於股后爭霸戰，隱形眼鏡廠精華一度擠下精測，篡位登上股后，不過精測也不甘示弱，雙方互有往來，不過終場精測還是順利守住股后寶座，預料明天仍持續進行攻防戰。

至於股王大立光走勢則是相當落寞，早盤在 4100-4200 元之間盤整，尾盤跌幅擴大，險些跌破 4100 元。

電子三雄的台積電及鴻海也是兩樣情，台積電全場力守在平盤之上，不過尾盤漲幅收斂到僅以小漲 0.5 元作收，鴻海則是再度跌落到 5 日線之下。

被動元件持續吸金，不過領漲股由國巨及華新科，轉移到電容廠凱美及智寶，雙雙亮燈漲停，鈞寶、美磊、立敦、越峰、大毅、華容、金山電、光頡、禾伸堂等也均收紅。