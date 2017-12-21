【豐銀投顧】漲不喜跌不憂 世芯漲停開心

這幾天筆者的文章中一直提到:「行情的區間在 10400-10600」之間來回震盪。因此上上下下非常正常！今天大盤走低，其實也沒什麼好驚訝的，狹幅震盪的格局這種走勢很正常。未來的行情其實筆者能給大家的建議也只有一句話:「上漲不必開心，下跌不用擔心」。畢竟在此並沒有太大的利多與利空，要說會大漲大跌並不容易，投資人能做的也就是做一些股本較小的股票，短進短出即可。至於權值型的股票，也可以開始慢慢佈局，例如筆者帶會員進場的 3661 世芯，昨天買進今天馬上漲停，就是標準的例子。世芯 - KY（3661）今年全力進攻高效能運算晶片（HPC）市場，搶食人工智慧（AI）大餅，今年第三季合併營收達 16.06 億元，單季稅後純益達 0.98 億元，衝上歷史新高，每股稅後淨利為 1.62 元，表現優於市場預期，主要原因為客戶集中在第三季出貨，因此今年第四季也提前步入淡季，不過全年每股稅後淨利仍有機會挑戰 5 元關卡。股價最近下跌我們當然見機不可失搶進，預計世芯明年第二季將可望接獲 AI 的特殊應用晶片（ASIC）訂單，業績將持續增長。

除此之外，還有其他的個股也可以留意，也可加入小老鼠 168-937 一同討論。例如 8039 台虹，FCCL 龍頭廠台虹也將於本周五（22 日）舉行的法說會，市場看好，台虹先前已預告擴產計畫以及明年首季將反映 PI 等材料價格上漲調高報價，加上新開拓新應用帶來成長動能，整體明年營運展望樂觀。所謂的 PI，也就是聚醯亞胺，(醯唸做希) 是用來是一類具有醯亞胺重複單元的聚合物，具有適用溫度廣、耐化學腐蝕、高強度等優點。1961 年杜邦公司首次推出聚醯亞胺的商品。聚醯亞胺作為一種特種工程材料，今日已廣泛應用在航空、航天、微電子、奈米、液晶、分離膜、雷射等領域。現在很熱門的 OLED 未來都需要用到 PI，未來商機將非常大！值得大家留意這個族群。

豐銀投顧 李世新 分析師