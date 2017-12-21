看好中國 Facebook和Google擬擴大亞洲硬體生產業務

摘要：Facebook 和 Google 均打算在亞洲擴大旗下硬體生產業務，尤其是中國。Google 正積極尋求在華東設立一座智慧型手機組裝廠。Facebook 明年將在上海為其硬體團隊 Building 8 設立辦事處並大舉徵才。

Facebook 和 Google 均打算在亞洲擴大旗下硬體生產業務，尤其是中國。

據產業人士透露，Google 將在華東選址，正積極尋求在江蘇泰州設立一座智慧型手機組裝廠。他們還與潛在供應鏈合作對象，進行了密集談判。Google 今秋以 11 億美元收購了昔日台灣手機業霸主 HTC 公司的 Pixel 手機研發團隊和 IP 授權許可。

上述人士稱，明年 Facebook 將在上海為其硬體團隊 Building 8 設立辦事處，團隊成員將從現有的 200 名擴大到 500 名。上海辦事處將負責協調與智慧醫療設備、無人機和其他人工智慧設備有關的中國代工廠和裝配商。其他媒體稱，Facebook 正斥巨資，從蘋果等公司挖走經驗豐富的供應鏈人才。

消息人士稱，Building 8 團隊正在研發一種搭載 15 英寸觸控螢幕的智慧音箱設備。這是一款智慧家居設備，他們準備以此與亞馬遜的智慧音箱 Echo、蘋果公司的 HomePod，以及 Google 智慧家居（Google Home）展開競爭。

目前，Facebook 和 Google 都在大舉投資人工智慧。Google 在本月 15 日於北京舉辦的開發者大會上宣布，Google 人工智慧中國中心在北京成立。此舉被美國媒體稱之為「曲線入華」。

今年 9 月，Google 在北京的招募網站上，發布了至少 4 個與 AI 相關的職位。Google Cloud 人工智慧和機器學習團隊首席科學家李飛飛，也在 Google 中國開發者大會上表示，Google 中國研究中心開始招募研究員和工程師。這些引發外界猜測 Google 打算利用人工智慧重返中國。

Google CEO Sundar Pichai 不久前出席了烏鎮世界網路大會。他今年曾在接受採訪時表示，將會在中國投入更多資源，並會思考如何更加有效地參與中國市場。

Facebook 和 Google 在亞洲擴大硬體業務的舉動意味著供應鏈參與者將面臨新的商機，但這也將給 IT 產品品牌供應商帶來新的競爭。

『新聞來源／華爾街見聞』