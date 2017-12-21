【大行報告】申萬研究：Sisram(01696-HK)為美麗助力

申萬研究21日發布報告稱，Sisram(01696-HK)專注于設計，開發和生産能量源醫療美容器械，産品可用于多種無創醫療美容和微創醫療美容治療，例如，脫毛、緊膚、嫩膚、靓膚、血管治療及色素性病變治療、去除紋身等。根據Medical Insight報告，Sisram是國内最大的能量源醫療美容器械生産商，市場份額約為16%，公司在全球市場的份額為4%，排名第五。

目前公司的營收主要來自3個方面：(1)無創醫療美容器械；(2)微創醫療美容器械；(3)售後服務及其他收入。無創醫療美容産品分為兩條産品線，即醫療美容産品線和生活美容産品線。其中醫療美容産品線主要包括四個産品系列，包括Soprano, Harmony, Accent 以及Aesthetic Precision。該産品線主要針對專業的醫療美容機構，例如，醫院的整形美容外科、診所、激光中心等。生活美容産品線也提供與醫療美容産品線類似的治療服務，主要針對未經醫學培訓的醫療美容機構。此外，Sisram的微創醫療美容産品線主要針對專業的醫療美容機構，主要包括3個品牌，FemiLift、VascuLife和LipoLife。該産品線可提供激光抽脂，靜脈曲張等治療。

此外，公司的銷售網絡已經拓展至約80個國家。2017年第一季度，歐洲、北美以及中國市場占據公司28%、23%以及22%的銷售額；其餘28%的銷售額來自亞太(除中國以外)、拉丁美洲、中東以及非洲。公司主要采用兩種銷售模式，包括直接向醫療美容機構銷售産品，例如醫院的整形美容外科、診所、激光中心等，以及向分銷商銷售産品。

根據Medical Insight報告，能量源醫療美容器械的全球銷售額于2016年達到27億美元，預計未來5年實現10.4%的複合增速，并于2021年達到44億美元。随着中國經濟的增長以及城鎮人均可支配收入從2006年的10,000元上升至2015年的30,000元，國内能量源醫療美容器械的銷售額從2014年的9,300萬美元增長至2016年的1.59億美元；預計中國能量源醫療美容器械的市場規模有望于2021年達到3.3億美元，2016-2021年的複合增速約為15.5%。全球能量源醫療美容器械市場的競争較為激烈，約有11個主要生産廠商，合計約占70%的市場份額。

近年來，能量源醫療美容器械市場呈現整合趨勢。2017年，全球排名前3的能量源醫療美容器械公司發生了3起并購。今年3月，全球市場份額排名第一的Cynosure被Hologic (HOLX.US-N-R)收購。今年4月，全球市場份額排名第二的Zeltiq Aesthetic被Allergan (AGN.US-N-R)收購。今年7月，全球市場份額排名第三的Syneron Medical被Apax Partners收購。Sisram通過IPO募集了6.89億港币的資金，管理層預計募集資金中較大部分將用于并購。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)