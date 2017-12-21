日本央行維持貨幣政策不變 經濟成長但通膨不達目標2%

在為期兩天的政策會議結束後，日本央行週四 (21 日) 表示，儘管經濟正在增長，但通膨率仍遠低於目標的 2％，因此貨幣政策將維持不變，短期利率將維持在負 0.1％，10 年期國債殖利率為 0%。

日本央行政策委員會，21 日就貨幣政策進行投票，以 8 比 1 的票數決定，政策維持不變，唯一投下反對票的為 Goushi Kataoka 委員，他認為若是通膨達到 2％目標的可能性很低，那麼央行應實施進一步的寬鬆政策，以確保儘快達到目標。

而央行則在聲明中指出，日本經濟正在適度擴張，由於產能的改善，以及中長期通膨預期將上升，通膨率將持續上漲趨勢。



日本的核心消費者價格指數，繼 9 月份上漲 0.7％，10 月份再度較去年同期上漲 0.8％，日本為全球第 3 大經濟體，預計第 3 季的 GDP 年增長為 2.5％。



分析師對央行的決定並不感到意外，但對日本將持續維持寬鬆的貨幣政策多久，持有不同意見，《路透社》調查顯示，大多數經濟學家認為，日本央行將在 2018 年，開始減緩經濟刺激措施。

資本經濟 (Capital Economics) 資深日本經濟學家 Marcel Thieliant 指出，人們擔心長期維持寬鬆貨幣政策的永續性，他表示，低利率可能會壓低銀行利潤，削弱銀行的資本充足率，造成銀行減少貸款。

僅管如此，Thieliant 表示，他預計日本將維持政策不變，至少到 2019 年底。在日本央行發布最新貨幣政策聲明後，他在報告中寫道：「我們認為這些擔憂是無效的，價格疲弱所造成的壓力，將持續繼續主導貨幣政策的走向。」