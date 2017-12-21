鉅祥前11月本業獲利成長5.7%，Q4淡季不淡，年營收將破50億元

【財訊快報／陳浩寧報導】鉅祥 (2476) 今年第四季淡季不淡，11 月營收表現維持高檔，惟受到匯損影響，前 11 個月獲利較去年減少 17.31%。鉅祥表示，累計前 11 個月匯損達 1.2 億元，但扣除匯率因素，相較於去年同期本業獲利則有約 5.7% 的成長，營收也年增 4.7%。鉅祥提到，今年客戶拉貨情況良好，各產品類別業績皆有成長，第四季接單情況延續旺季表現，全年營收應可順利突破 50 億元。



鉅祥前幾年開始轉型，降低 3C 產品的營收占比，朝車用、醫療、工業等產業發展，順利拉抬毛利率成長。鉅祥前 11 個月產品比重為，家電 20%、數位相機 11%、PC 及 NB16%、手機 11%、車用 15%、其他 27%。



鉅祥指出，第三季出貨的產品組合較佳，毛利率順利站上 30%，惟第四季毛利率狀況要視產品組合而定，未來也將持續降低 3C 產品的營收比重，朝毛利較高的產品佈局。



鉅祥 11 月税後純益 3879 萬元，月增 11.73%，年減 33.32%；累計 1-11 月稅後純益 3.52 億元，年減 17.31%，每股純益為 1.93 元。



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