〈川普稅改過〉稅改恐使財政赤字每年增兩成 債市將面臨更大壓力

美國參議院於台北時間周三 20 日午間，以 51 票支持票對 48 票反對票，正式通過共和黨所推出的稅改案，後續將遞交總統川普簽署該法案成為法律，也成為川普任期內一個重大立法勝利。稅改案一過，AT&T 和波音等大型企業立即宣布，將發放獎金大紅包給員工們。市場預期，美國企業投資環境將更具競爭力，不過債市恐面臨更多的壓力。

美國稅改案企業稅率由現行的 35% 大幅調降至 21%，使得美國企業有效稅率將隨之下降，相較於其他工業國家平均的 22.5% 相比，美國將更具優勢與競爭力。稅改一過關，AT&T 公司便計畫發給 20 多萬名員工每人 1000 美元，相當約新台幣 3 萬元的獎金。波音公司也宣布祭出 3 億美元用於員工培訓。美國五三銀行則一次向 1 萬 3500 多名的員工，發放每人 1000 美元的獎金。

國泰投信指出，由於企業稅修改為屬地主義，未來企業海外獲利將不用在美國繳稅，過去海外獲利是否匯回，仍需視企業在美國境內資金需求狀況而定。而在美債表現方面，反映稅改政策底定的利空消息，近 3 個交易日美國 30 年期公債殖利率大漲 19bps 至 2.88%（截至 12 月 20 日收盤）。

國泰投信 ETF 團隊主管鄭立誠表示，隨著稅改政策的推動，市場普遍認為稅改將使美國未來 10 年財政赤字增加約 1.5 兆美元，這代表相對於 2016 年財政赤字的 5,874 億美元，未來每年財政赤字將增加 2 成以上，債市恐面臨更多的壓力，因為財政部必須發行更多公債，才能彌補稅收短少。

至於摩根多重收益基金產品經理陳若梅則表示，展望 2018 年，全球總體經濟有望延續今年的穩健復甦，有助於風險性資產續有表現，不過，面對歲末年初市場獲利了結賣壓湧現，輔以不確定性仍不少，一旦市場翻轉恐導致投資人蒙受虧損，但投資人只要投資標的愈分散，收益來源愈多元，便可做好波動管理。

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