指標股休息、中小型股活潑台股早盤小漲

美稅改法案過關，美股卻跌多漲少，台股今（ 21 ）日開盤漲 22.45 點，加權股價指數以 10526.97 點開出，隨後走勢向上。早盤大型指標股稍作休息，多為中小型個股較為活潑，台積電漲 0.4%、鴻海跌 0.3%、大立光則跌 0.5%。其他量大個股包括晶電、新光金、嘉聯益跌超過 2% 至 3%，不過合晶、新日光、世芯、業成則走升。

美國稅改法案通過，但美股呈現跌多漲少，道瓊工業指數收低 28.10 點或 0.11% 至 24726.65 點；那斯達克指數下跌 2.89 點，收 6960.96 點；標準普爾 500 指數下挫 2.22 點或 0.08% ，報 2679.25 點；費城半導體指數則上漲 8.92 點，漲幅 0.70% ，收在 1285.44 點。

台北股市 20 日終場攻上 10500 點整數關卡，指數上漲 37.18 點，漲幅 0.36% ，收在 10504.52 點，成交值 1011.12 億元。台股今日開盤漲 22.45 點，加權股價指數以 10526.97 點開出，隨後走勢向上。各類股部分，早盤電子來到盤上，金融在盤下。其他有較大漲幅的有玻璃漲 2.8%、生醫漲近 1%。

個股部分，台積電漲 0.4%，來到 226 元。鴻海跌 0.3%，來到 92.5 元。大立光跌 0.5%，來到 4205 元。友達與群創則分別小漲與漲 0.8%。其他，早盤量大個股包括晶電、新光金、嘉聯益跌超過 2% 至 3%，不過合晶、新日光、世芯、鈺邦、業成則強勢走升。

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