遠航張綱維放話增持三信商銀股權 金管會要查大股東適格性

三信商銀將於明 (22) 日舉行臨時股東會，並改選董監事，目前握有 4% 以上股權的遠航集團董事長張綱維已表態爭取，金管會主委顧立雄對此指出，根據規定持股超過 5% 就要申報，超過 10% 金管會要審查大股東適格性，因此將請銀行局密切了解。

張綱維表態爭取進入三信商銀，並放話進入後，將增持股權到 10% ，並推動三信商銀上市。金管會主委顧立雄過去多次喊出「產金分離」，因此對張綱維放話，表態要查大股東適格性。

三信商銀預計選 12 席一般董事、3 席獨立董事，只是根據揭露的提名人多達 28 席，除董事長廖松岳的公司派之外，還有寶佳機構提名 2 席董事，遠航董事長張綱維這次也一口氣提名 8 席董事、3 席獨董。

不但如此，張綱維還大動作召開記者會，宣示要取得更多三信商銀董事席位，還發下豪語，進入三信商銀董事會後，將持續增加持股，目標是持股逾 10% 成為大股東，並要在最短時間內推動三信商銀上市。

顧立雄指出，對三信商銀改選多方角力沒有預設立場，而且目前確認三信商銀 22 日召開股東臨時會，程序也沒有明顯違法事宜，即目前會議流程及改選董監都還合理，只是突然出現張維綱，會要求銀行局去了解。

顧立雄說，依照規定持股 5% 以上要向金管會申報，而就目前資料顯示，張綱維持股只有 4% 多 ，不用申報，但是否有同一人同一關係人共同持股，卻未申報或申請，或是有與第三人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份，這部分要清查。

顧立雄進一步表示，依規定持股超過 10% 則要審查大股東適格性，現在張綱維既然對外宣稱要增加持股到 10% 以上，將請銀行局去了解，也請張綱維了解一下現在銀行法針對大股東適格性的審查標準。