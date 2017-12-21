盤前小叮嚀／稅改過關美股淡定台股靠外銷訂單撐盤

一波三折的美國稅改法案終於通過，不過美股呈現利多出盡跌多漲少，僅費城半導體指數收高。至於台北股市昨 (20) 日表現相對強勢，收復 10500 點關卡，在 11 月外銷訂單報佳音下，今 (21) 日盤勢備受期待。

美國國會正式通過稅改法案，調降公司稅率，不過美國股市反應清淡，呈整理走勢。道瓊工業指數收低 28.10 點或 0.11% 至 24726.65 點；那斯達克指數下跌 2.89 點，跌幅 0.04% ，成為 6960.96 點；標準普爾 500 指數下挫 2.22 點或 0.08% ，報 2679.25 點；費城半導體指數則上漲 8.92 點，漲幅 0.70% ，收在 1285.44 點。

至於台北股市，昨日表現相對強勢，鴻海以及大立光均反彈走高，終場攻上 10500 點整數關卡，指數上漲 37.18 點，漲幅 0.36% ，收在 10504.52 點，成交值 1011.12 億元。經濟部公布 11 月外銷訂單創歷史新高記錄，表現超乎預期，是否帶動今日台股走高，值得關注。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數開盤小跌 40 點，跌幅 0.18% ；南韓股市開跌 7 點，跌幅 0.38% 。

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