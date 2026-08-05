盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大跌5.02%，報356.49美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間06日00:12股價下跌18.86美元，報356.49美元，跌幅5.02%，成交量10,047,263（股），盤中最高價381.54美元、最低價356.40美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.85%
- 近 1 月：+5.38%
- 近 3 月：-1.13%
- 近 6 月：+12.6%
- 今年以來：+19.61%
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