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盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大跌5.02%，報356.49美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間06日00:12股價下跌18.86美元，報356.49美元，跌幅5.02%，成交量10,047,263（股），盤中最高價381.54美元、最低價356.40美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.85%
  • 近 1 月：+5.38%
  • 近 3 月：-1.13%
  • 近 6 月：+12.6%
  • 今年以來：+19.61%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

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費城半導體12186.030.06%
Alphabet公司(C)361.63-3.66%

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