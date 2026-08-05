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盤中速報 - 費城半導體大跌1.06%，報12050.05點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日10:32，費城半導體下跌129.21點（或1.06%），暫報12050.05點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.36%
  • 近 1 月：-3.54%
  • 近 3 月：+15.61%
  • 近 6 月：+59.85%
  • 今年以來：+71.95%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌6.57%；安森美半導體(ON-US)下跌3.09%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.07%；科林研發(LRCX-US)下跌3.03%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.73%。

部分成分股表現相對穩健，輝達(NVDA-US)上漲3.36%；美光科技(MU-US)上漲2.41%；科磊(KLAC-US)上漲2.05%；英特格(ENTG-US)上漲1.28%；博通(AVGO-US)上漲0.92%。


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費城半導體12080.35-0.81%
超微半導體482.89-6.88%
安森美半導體77.64-3.89%
超捷國際77.36-4.10%
科林研發309.28-2.66%
Onto Innovation Inc.283.595-1.39%
輝達219.185+3.42%
美光科技917.96+2.83%
科磊194.26-0.61%
英特格146.415+1.28%
博通420.595+0.58%

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