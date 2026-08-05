盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報12303.36點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日09:47，費城半導體上漲124.1點（或1.02%），暫報12303.36點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.36%
- 近 1 月：-3.54%
- 近 3 月：+15.61%
- 近 6 月：+59.85%
- 今年以來：+71.95%
焦點個股
費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲3.36%；美光科技(MU-US)上漲2.5%；科磊(KLAC-US)上漲2.01%；博通(AVGO-US)上漲1.17%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲0.95%。
部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌4.73%；安森美半導體(ON-US)下跌3.09%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌2.55%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.34%；高通(QCOM-US)下跌1.7%。
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