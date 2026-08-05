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盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報12303.36點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日09:47，費城半導體上漲124.1點（或1.02%），暫報12303.36點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.36%
  • 近 1 月：-3.54%
  • 近 3 月：+15.61%
  • 近 6 月：+59.85%
  • 今年以來：+71.95%

焦點個股


費城半導體成分股以輝達(NVDA-US)領漲。輝達(NVDA-US)上漲3.36%；美光科技(MU-US)上漲2.5%；科磊(KLAC-US)上漲2.01%；博通(AVGO-US)上漲1.17%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲0.95%。

部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌4.73%；安森美半導體(ON-US)下跌3.09%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌2.55%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.34%；高通(QCOM-US)下跌1.7%。


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費城半導體12081.20-0.81%
輝達219.055+3.36%
美光科技919.18+2.97%
科磊194.115-0.68%
博通419.8828+0.41%
Onto Innovation Inc.283.23-1.52%
超微半導體482.89-6.88%
安森美半導體77.6-3.94%
萊迪思半導體129.925-5.85%
安謀控股公司278.42-0.76%
高通158.2649-2.71%

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