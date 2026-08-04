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盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)大漲7.14%，報165元

鉅亨網新聞中心

艾瑪斯-KY(6933-TW)04日10:31股價上漲11元，報165.0元，漲幅7.14%，成交241張。

艾瑪斯-KY(6933-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。

近5日股價下跌4.35%，集中市場加權指數下跌0.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+227 張
  • 外資買賣超：+225 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：+2 張

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集中市場加權指數43262.26-0.29%
艾瑪斯-KY167.5+8.77%

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