盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)大漲7.14%，報165元
鉅亨網新聞中心
艾瑪斯-KY(6933-TW)04日10:31股價上漲11元，報165.0元，漲幅7.14%，成交241張。
艾瑪斯-KY(6933-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。
近5日股價下跌4.35%，集中市場加權指數下跌0.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+227 張
- 外資買賣超：+225 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-41 張
- 融券增減：+2 張
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