盤中速報 - 虹揚-KY(6573)急拉4.45%報17.5元，成交83張
鉅亨網新聞中心
虹揚-KY(6573-TW)近5分K漲速4.45%，04日09:29報17.5元，成交83張，今日漲幅為3.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
虹揚-KY(6573-TW)近5日股價下跌7.92% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 0.37%。集中市場加權指數 下跌 0.57%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+85 張
- 外資買賣超：+89 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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