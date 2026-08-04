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盤中速報 - 虹揚-KY(6573)急拉4.45%報17.5元，成交83張

鉅亨網新聞中心

虹揚-KY(6573-TW)近5分K漲速4.45%，04日09:29報17.5元，成交83張，今日漲幅為3.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

虹揚-KY(6573-TW)近5日股價下跌7.92% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 0.37%。集中市場加權指數 下跌 0.57%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+85 張
  • 外資買賣超：+89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張


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