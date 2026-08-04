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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至113.55元，預估目標價為7100元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由112.98元上修至113.55元，其中最高估值121.03元，最低估值80.49元，預估目標價為7100元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值121.03(121.03)267.52488.99
最低值80.49(80.49)160.6285.08
平均值110.48(108.57)218.82356.19
中位數113.55(112.98)217.73340.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值198,268,000388,863,190580,049,000
最低值155,560,000255,760,000402,336,290
平均值190,660,620322,662,390494,440,080
中位數194,486,890323,716,830484,308,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,648,9079,578,4495,488,3095,072,874
營業收入
(單位：新台幣千元)		94,260,57864,376,72741,296,21738,672,549

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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