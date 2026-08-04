鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至113.55元，預估目標價為7100元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由112.98元上修至113.55元，其中最高估值121.03元，最低估值80.49元，預估目標價為7100元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|121.03(121.03)
|267.52
|488.99
|最低值
|80.49(80.49)
|160.6
|285.08
|平均值
|110.48(108.57)
|218.82
|356.19
|中位數
|113.55(112.98)
|217.73
|340.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|198,268,000
|388,863,190
|580,049,000
|最低值
|155,560,000
|255,760,000
|402,336,290
|平均值
|190,660,620
|322,662,390
|494,440,080
|中位數
|194,486,890
|323,716,830
|484,308,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,648,907
|9,578,449
|5,488,309
|5,072,874
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,260,578
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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