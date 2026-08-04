鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為36.5元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.49元下修至2.46元，其中最高估值2.65元，最低估值2.19元，預估目標價為36.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|2.65(2.65)
|2.65
|2.87
|最低值
|2.19(2.19)
|2.36
|2.72
|平均值
|2.42(2.43)
|2.51
|2.8
|中位數
|2.46(2.49)
|2.54
|2.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|177,553,000
|213,947,000
|116,708,200
|最低值
|90,882,000
|98,264,000
|112,271,050
|平均值
|112,748,630
|125,230,440
|114,489,620
|中位數
|104,027,230
|111,366,000
|114,489,620
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|34,342,232
|26,127,505
|21,726,249
|15,759,000
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|91,709,835
|76,144,545
|66,695,571
|54,805,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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