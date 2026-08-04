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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至10.22元，預估目標價為989元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.57元下修至10.22元，其中最高估值12.5元，最低估值8.52元，預估目標價為989元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值12.5(12.5)38.6171.83
最低值8.52(8.52)17.1837.23
平均值10.51(10.55)25.0152.96
中位數10.22(10.57)21.9545.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值56,051,00096,308,250158,178,270
最低值51,088,00063,954,00088,841,000
平均值53,863,90078,626,850119,375,350
中位數53,881,80077,650,330115,626,250

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,595,93648,88947,5166,976,792
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,351,09630,534,97926,832,18741,626,486

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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