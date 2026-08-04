鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至10.22元，預估目標價為989元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.57元下修至10.22元，其中最高估值12.5元，最低估值8.52元，預估目標價為989元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.5(12.5)
|38.61
|71.83
|最低值
|8.52(8.52)
|17.18
|37.23
|平均值
|10.51(10.55)
|25.01
|52.96
|中位數
|10.22(10.57)
|21.95
|45.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,051,000
|96,308,250
|158,178,270
|最低值
|51,088,000
|63,954,000
|88,841,000
|平均值
|53,863,900
|78,626,850
|119,375,350
|中位數
|53,881,800
|77,650,330
|115,626,250
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,595,936
|48,889
|47,516
|6,976,792
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,351,096
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 迅得Q3營收仍強勢 7月營收6.38億元估全年再成長創新高
- 最壞情況已過？法人：AI疑慮緩解帶動「錯殺股」反彈 PCB族群重獲青睞
- 〈台股開盤〉台積熄火發哥領軍衝 開低走高翻紅漲逾400點
- 盤中速報 - 景碩(3189)股價拉至漲停，漲停價698.0元，成交2,255張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇