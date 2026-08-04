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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.9元上修至11.24元，其中最高估值12.23元，最低估值10.47元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.23(12.23)
|16.02
|19.45
|最低值
|10.47(9.25)
|12.09
|13.81
|平均值
|11.15(10.91)
|14.47
|16.63
|中位數
|11.24(10.9)
|15.22
|16.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9,703,000
|11,683,570
|13,289,160
|最低值
|9,037,000
|10,349,000
|11,698,000
|平均值
|9,516,900
|11,097,310
|12,493,580
|中位數
|9,602,000
|11,060,000
|12,493,580
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|696,380
|955,244
|515,540
|1,405,382
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,822,899
|7,691,073
|7,121,824
|9,235,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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