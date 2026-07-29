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盤後速報 - 智伸科(4551)次交易(30)日除息4.2元，參考價156.3元

鉅亨網新聞中心

智伸科(4551-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

首日參考價為156.3元，相較今日收盤價160.50元，息值合計為4.2元，股息殖利率2.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 160.50 4.2 2.62% 0.0
2025/07/23 125.0 4.2 3.36% 0.0
2024/07/26 91.5 2.5 2.73% 0.0
2023/07/14 149.5 6.0 4.01% 0.0
2022/07/28 164.0 5.0 3.05% 0.0


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