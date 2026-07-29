盤後速報 - 智伸科(4551)次交易(30)日除息4.2元，參考價156.3元
鉅亨網新聞中心
智伸科(4551-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
首日參考價為156.3元，相較今日收盤價160.50元，息值合計為4.2元，股息殖利率2.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|160.50
|4.2
|2.62%
|0.0
|2025/07/23
|125.0
|4.2
|3.36%
|0.0
|2024/07/26
|91.5
|2.5
|2.73%
|0.0
|2023/07/14
|149.5
|6.0
|4.01%
|0.0
|2022/07/28
|164.0
|5.0
|3.05%
|0.0
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