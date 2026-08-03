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根基(2546-TW)下週(8月10日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.8元，股票股利1.2元，合計股利6元。
以今日(8月3日)收盤價104.00元計算，預估參考價為88.57元，權息值合計為15.43元，股息殖利率4.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
根基(2546-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。近5日股價上漲5.73%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|104.00
|4.8
|4.62%
|1.2
|2025/08/05
|84.5
|3.2
|3.79%
|0.6
|2024/07/29
|99.3
|4.0
|4.03%
|0.2
|2023/07/27
|75.4
|4.15
|5.5%
|0.35000000000000003
|2022/08/01
|55.7
|2.6
|4.67%
|1.0
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