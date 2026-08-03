盤中速報 - 億而得(6423)急跌-3.51%報70.5元，成交39張
鉅亨網新聞中心
億而得(6423-TW)近5分K跌速3.51%，03日11:07報70.5元，成交39張，今日跌幅為1.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
億而得(6423-TW)近5日股價上漲2.29% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 9.2%。櫃買市場加權指數 下跌 7.89%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+16 張
- 外資買賣超：+20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：-119 張
- 融券增減：+6 張
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