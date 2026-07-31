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鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-29.29元，預估目標價為242.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-28.07元下修至-29.29元，其中最高估值120.86元，最低估值-62.78元，預估目標價為242.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值120.86(120.86)44.42235.73391.6
最低值-62.78(-62.78)-33.54-10.04391.6
平均值-2.75(1.96)3.6147.63391.6
中位數-29.29(-28.07)-0.378.97391.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值5.23億5.54億5.95億
最低值4.63億4.54億4.45億
平均值4.98億5.08億5.18億
中位數4.98億5.06億5.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.34-12.982.64-6.06-15.23
營業收入5.11億4.99億4.96億4.63億4.77億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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