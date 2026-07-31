盤中速報 - COTI大漲14.37%，報0.0185美元

COTI推銷自己為首個企業級金融科技平臺，使組織能夠構建自己的支付解決方案並數字化任何貨幣以節省時間和金錢。COTI是全球首個針對去中心化支付和區塊鏈優化的區塊鏈協議之一。 專為商人，政府，支付DApp和穩定幣發行人使用而設計。