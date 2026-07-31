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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solstice Advanced Materials, Inc.(SOLS-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為81.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Solstice Advanced Materials, Inc.(SOLS-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.68元上修至2.9元，其中最高估值2.91元，最低估值2.85元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.91(2.7)3.454.03
最低值2.85(2.59)3.23.55
平均值2.89(2.67)3.373.85
中位數2.9(2.68)3.413.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值41.85億44.97億47.68億50.27億
最低值40.69億42.95億44.83億50.27億
平均值41.40億43.81億46.31億50.27億
中位數41.68億43.59億46.36億50.27億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS4.523.913.741.49
營業收入35.87億36.49億37.70億38.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Solstice Advanced Materials, Inc.(SOLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSOLS

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Solstice Advanced Materials, Inc.60.31+5.09%

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