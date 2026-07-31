鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solstice Advanced Materials, Inc.(SOLS-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為81.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Solstice Advanced Materials, Inc.(SOLS-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.68元上修至2.9元，其中最高估值2.91元，最低估值2.85元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.91(2.7)
|3.45
|4.03
|最低值
|2.85(2.59)
|3.2
|3.55
|平均值
|2.89(2.67)
|3.37
|3.85
|中位數
|2.9(2.68)
|3.41
|3.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|41.85億
|44.97億
|47.68億
|50.27億
|最低值
|40.69億
|42.95億
|44.83億
|50.27億
|平均值
|41.40億
|43.81億
|46.31億
|50.27億
|中位數
|41.68億
|43.59億
|46.36億
|50.27億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.52
|3.91
|3.74
|1.49
|營業收入
|35.87億
|36.49億
|37.70億
|38.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Solstice Advanced Materials, Inc.(SOLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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