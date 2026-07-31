鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-31 15:27

率先與勤業眾信 （Deloitte）風險管理顧問公司合作，臺灣銀行取得我國首家最新版 ISO37001 反賄賂管理國際標準認證，深化永續經營與誠信治理，展現金融業反賄賂的領先地位。臺銀表示，本次成功換版不僅彰顯推動廉政與誠信經營的堅定承諾，亦期望建立金融業誠信治理的最佳實務典範，攜手各界共同營造值得信賴的金融環境，為台灣的清廉形象盡一份心力。

臺銀持續深化永續經營與誠信文化，積極強化反賄賂及行為風險管理機制，日前正式通過 ISO37001：2025 反賄賂管理系統國際標準驗證，並獲頒英國標準協會認證，成為國內首家完成此標準最新版本認證之公司。臺銀於 112 年曾獲頒舊版反賄賂管理國際標準認證，隨著標準於 2025 年更新，臺銀於 114 年底正式啟動換版作業，導入最新國際標準，全面提升對賄賂風險及不誠信行為的辨識、評估與管理強度。歷經兩階段嚴謹驗證稽核，於 115 年 7 月 31 日順利取得最新版本認證。

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ISO37001：2025 為專注於賄賂風險評估與整體管理機制的國際標準，協助企業建立合適的反賄賂管理制度，將誠信與透明原則融入日常營運。本次換版作業中，臺銀與勤業眾信 （Deloitte）風險管理顧問公司合作，全面檢視並強化反賄賂管理制度。