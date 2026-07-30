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盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大跌6.28%，報208.79美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間30日21:43股價下跌14美元，報208.79美元，跌幅6.28%，成交量1,332,250（股），盤中最高價223.57美元、最低價208.48美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.3%
  • 近 1 月：+1.41%
  • 近 3 月：+6.42%
  • 近 6 月：+29.09%
  • 今年以來：+42.09%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

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Old Dominion Freight Line公司206.1-7.49%

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