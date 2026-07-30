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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲13.2%，報247.12美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間30日21:54股價上漲28.81美元，報247.12美元，漲幅13.2%，成交量185,518（股），盤中最高價249.34美元、最低價238.01美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-26.06%
  • 近 1 月：-37.88%
  • 近 3 月：-23.22%
  • 近 6 月：+2.44%
  • 今年以來：+38.29%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.250.805+14.9%

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