盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲13.07%，報246.85美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間30日21:53股價上漲28.54美元，報246.85美元，漲幅13.07%，成交量183,603（股），盤中最高價249.34美元、最低價238.01美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-26.06%
- 近 1 月：-37.88%
- 近 3 月：-23.22%
- 近 6 月：+2.44%
- 今年以來：+38.29%
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