盤後速報 - 豐祥-KY(5288)下週(8月6日)除息6.5元，預估參考價179.0元
鉅亨網新聞中心
豐祥-KY(5288-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。
以今日(7月30日)收盤價185.50元計算，預估參考價為179.0元，息值合計為6.5元，股息殖利率3.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
豐祥-KY(5288-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽機車零組件之製造、加工、買賣、五金零組件、機械零組件及裝配。醫療器材之製造、加工、買賣、五金零組件、機械零組件及裝配。休閒車輛零組件之製造、加工、買賣。近5日股價下跌5.67%，集中市場加權指數下跌10.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|185.50
|6.50292
|3.51%
|0.0
|2025/08/07
|140.0
|8.51176
|6.08%
|0.0
|2024/08/15
|214.0
|7.73765
|3.62%
|0.0
|2023/08/11
|181.5
|7.05513
|3.89%
|0.0
|2022/09/01
|168.0
|4.5
|2.68%
|0.0
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