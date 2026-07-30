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盤後速報 - 豐祥-KY(5288)下週(8月6日)除息6.5元，預估參考價179.0元

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豐祥-KY(5288-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。

以今日(7月30日)收盤價185.50元計算，預估參考價為179.0元，息值合計為6.5元，股息殖利率3.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

豐祥-KY(5288-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽機車零組件之製造、加工、買賣、五金零組件、機械零組件及裝配。醫療器材之製造、加工、買賣、五金零組件、機械零組件及裝配。休閒車輛零組件之製造、加工、買賣。近5日股價下跌5.67%，集中市場加權指數下跌10.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/06 185.50 6.50292 3.51% 0.0
2025/08/07 140.0 8.51176 6.08% 0.0
2024/08/15 214.0 7.73765 3.62% 0.0
2023/08/11 181.5 7.05513 3.89% 0.0
2022/09/01 168.0 4.5 2.68% 0.0

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