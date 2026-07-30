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璟德(3152-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.11元。
以今日(7月30日)收盤價203.50元計算，預估參考價為196.39元，息值合計為7.11元，股息殖利率3.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
璟德(3152-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻整合元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售)。高頻晶片陶瓷元件(研究、開發、生產、製造及銷售)。電子材料及電信器材之零售之批發。近5日股價下跌10.53%，櫃買市場加權指數下跌15.42%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|203.50
|7.111
|3.49%
|0.0
|2025/08/07
|122.5
|5.59
|4.56%
|0.0
|2024/08/09
|166.5
|3.68
|2.21%
|0.0
|2023/08/11
|192.5
|3.59
|1.86%
|0.0
|2022/08/09
|177.5
|8.0
|4.51%
|0.0
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