盤中速報 - 光焱科技(7728)急拉4.28%報499.0元，成交142張
鉅亨網新聞中心
光焱科技(7728-TW)近5分K漲速4.28%，30日13:19報499.0元，成交142張，今日跌幅為6.03％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光焱科技(7728-TW)近5日股價下跌16.51% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 下跌 15.07%。櫃買市場加權指數 下跌 15.42%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：+6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-12 張
- 融券增減：+2 張
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