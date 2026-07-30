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盤中速報 - 光焱科技(7728)急拉4.28%報499.0元，成交142張

鉅亨網新聞中心

光焱科技(7728-TW)近5分K漲速4.28%，30日13:19報499.0元，成交142張，今日跌幅為6.03％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光焱科技(7728-TW)近5日股價下跌16.51% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 下跌 15.07%。櫃買市場加權指數 下跌 15.42%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-12 張
  • 融券增減：+2 張


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