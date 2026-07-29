鉅亨速報 - Factset 最新調查：高知特科技CTSH-US的目標價調升至65元，幅度約10.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對高知特科技(CTSH-US)提出目標價估值：中位數由59元上修至65元，調升幅度10.17%。其中最高估值82元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予高知特科技評價：積極樂觀16位、保持中立16位、保守悲觀0位。
高知特科技今(30日)收盤價為55.97元。近5日股價上漲10.17%，標普指數下跌2.44%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 高知特科技(CTSH-US)大漲8.45%，報54.56美元
- 盤中速報 - 高知特科技(CTSH-US)大漲5.07%，報52.86美元
- 盤中速報 - 高知特科技(CTSH-US)大漲5.07%，報49.44美元
- 盤中速報 - 高知特科技(CTSH-US)大漲5.02%，報47.73美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇