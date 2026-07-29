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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高知特科技CTSH-US的目標價調升至65元，幅度約10.17%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對高知特科技(CTSH-US)提出目標價估值：中位數由59元上修至65元，調升幅度10.17%。其中最高估值82元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予高知特科技評價：積極樂觀16位、保持中立16位、保守悲觀0位。

高知特科技今(30日)收盤價為55.97元。近5日股價上漲10.17%，標普指數下跌2.44%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股CTSH市場預估目標價

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高知特科技55.97+11.3%

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