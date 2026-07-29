鉅亨速報

盤後速報 - 事欣科(4916)次交易(30)日除息0.5元，參考價89.7元

鉅亨網新聞中心

事欣科(4916-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為89.7元，相較今日收盤價90.20元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 90.20 0.49851 0.55% 0.0
2025/07/28 47.15 0.37557 0.8% 0.0
2024/07/29 32.5 0.4 1.23% 0.0
2023/06/30 42.75 0.37628 0.88% 0.0
2022/08/17 26.25 0.5 1.9% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
事欣科90.2-7.11%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
事欣科

82.61%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
事欣科

82.61%

勝率

#下降三法

偏弱
事欣科

82.61%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty