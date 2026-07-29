盤後速報 - 事欣科(4916)次交易(30)日除息0.5元，參考價89.7元
鉅亨網新聞中心
事欣科(4916-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為89.7元，相較今日收盤價90.20元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|90.20
|0.49851
|0.55%
|0.0
|2025/07/28
|47.15
|0.37557
|0.8%
|0.0
|2024/07/29
|32.5
|0.4
|1.23%
|0.0
|2023/06/30
|42.75
|0.37628
|0.88%
|0.0
|2022/08/17
|26.25
|0.5
|1.9%
|0.0
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