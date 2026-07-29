盤後速報 - 東台(4526)次交易(30)日除息1元，參考價26.55元
鉅亨網新聞中心
東台(4526-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為26.55元，相較今日收盤價27.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|27.55
|1.0
|3.63%
|0.0
|2024/07/16
|32.1
|0.2
|0.62%
|0.0
|2023/07/05
|19.8
|0.2
|1.01%
|0.0
|2022/08/01
|13.9
|0.2
|1.44%
|0.0
|2020/07/27
|12.65
|0.2
|1.58%
|0.0
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