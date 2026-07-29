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盤後速報 - 東台(4526)次交易(30)日除息1元，參考價26.55元

鉅亨網新聞中心

東台(4526-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為26.55元，相較今日收盤價27.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 27.55 1.0 3.63% 0.0
2024/07/16 32.1 0.2 0.62% 0.0
2023/07/05 19.8 0.2 1.01% 0.0
2022/08/01 13.9 0.2 1.44% 0.0
2020/07/27 12.65 0.2 1.58% 0.0


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