鉅亨速報

盤後速報 - 東隆興(4401)次交易(30)日除息0.6元，參考價13.5元

鉅亨網新聞中心

東隆興(4401-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為13.5元，相較今日收盤價14.10元，息值合計為0.6元，股息殖利率4.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 14.10 0.6 4.26% 0.0
2025/07/30 16.15 0.7 4.33% 0.0
2024/08/02 24.15 0.5 2.07% 0.0
2023/08/01 24.5 0.7 2.86% 0.0
2022/08/26 29.3 1.3 4.44% 0.2


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
東隆興14.1-2.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
東隆興

64.29%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty