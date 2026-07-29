盤後速報 - 東隆興(4401)次交易(30)日除息0.6元，參考價13.5元
鉅亨網新聞中心
東隆興(4401-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為13.5元，相較今日收盤價14.10元，息值合計為0.6元，股息殖利率4.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|14.10
|0.6
|4.26%
|0.0
|2025/07/30
|16.15
|0.7
|4.33%
|0.0
|2024/08/02
|24.15
|0.5
|2.07%
|0.0
|2023/08/01
|24.5
|0.7
|2.86%
|0.0
|2022/08/26
|29.3
|1.3
|4.44%
|0.2
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