盤後速報 - 辛耘(3583)次交易(30)日除息5.75元，參考價618.25元
鉅亨網新聞中心
辛耘(3583-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.75元。
首日參考價為618.25元，相較今日收盤價624.00元，息值合計為5.75元，股息殖利率0.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|624.00
|5.74762
|0.92%
|0.0
|2025/06/30
|354.0
|4.5
|1.27%
|0.0
|2024/06/27
|354.0
|4.0
|1.13%
|0.0
|2023/06/19
|161.5
|3.6
|2.23%
|0.0
|2022/06/23
|78.6
|2.5
|3.18%
|0.0
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