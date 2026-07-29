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盤後速報 - 辛耘(3583)次交易(30)日除息5.75元，參考價618.25元

鉅亨網新聞中心

辛耘(3583-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.75元。

首日參考價為618.25元，相較今日收盤價624.00元，息值合計為5.75元，股息殖利率0.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 624.00 5.74762 0.92% 0.0
2025/06/30 354.0 4.5 1.27% 0.0
2024/06/27 354.0 4.0 1.13% 0.0
2023/06/19 161.5 3.6 2.23% 0.0
2022/06/23 78.6 2.5 3.18% 0.0


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