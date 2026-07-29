盤後速報 - 敘豐(3485)次交易(30)日除息4.5元，參考價187.5元
鉅亨網新聞中心
敘豐(3485-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
首日參考價為187.5元，相較今日收盤價192.00元，息值合計為4.5元，股息殖利率2.34%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|192.00
|4.5
|2.34%
|0.0
|2025/07/10
|71.4
|5.5
|7.7%
|0.0
|2024/07/30
|92.0
|4.5
|4.89%
|0.7
|2023/07/28
|57.2
|5.0701
|8.86%
|0.0
|2022/07/14
|36.35
|3.0
|8.25%
|0.0
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