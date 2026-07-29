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盤後速報 - 敘豐(3485)次交易(30)日除息4.5元，參考價187.5元

鉅亨網新聞中心

敘豐(3485-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

首日參考價為187.5元，相較今日收盤價192.00元，息值合計為4.5元，股息殖利率2.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 192.00 4.5 2.34% 0.0
2025/07/10 71.4 5.5 7.7% 0.0
2024/07/30 92.0 4.5 4.89% 0.7
2023/07/28 57.2 5.0701 8.86% 0.0
2022/07/14 36.35 3.0 8.25% 0.0


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