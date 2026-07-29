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盤後速報 - 全家(5903)下週(8月5日)除息6.5元，預估參考價183.5元

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全家(5903-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。

以今日(7月29日)收盤價190.00元計算，預估參考價為183.5元，息值合計為6.5元，股息殖利率3.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

全家(5903-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為連鎖便利商店之投資及經營。近5日股價下跌0.26%，櫃買市場加權指數下跌7.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/05 190.00 6.5 3.42% 0.0
2025/08/06 211.0 11.5 5.45% 0.0
2024/08/01 189.5 5.8 3.06% 0.0
2023/08/02 216.0 6.5 3.01% 0.0
2022/08/03 188.5 4.7 2.49% 0.0

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全家190+0.80%

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