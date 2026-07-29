盤後速報 - 全家(5903)下週(8月5日)除息6.5元，預估參考價183.5元
鉅亨網新聞中心
全家(5903-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。
以今日(7月29日)收盤價190.00元計算，預估參考價為183.5元，息值合計為6.5元，股息殖利率3.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
全家(5903-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為連鎖便利商店之投資及經營。近5日股價下跌0.26%，櫃買市場加權指數下跌7.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/05
|190.00
|6.5
|3.42%
|0.0
|2025/08/06
|211.0
|11.5
|5.45%
|0.0
|2024/08/01
|189.5
|5.8
|3.06%
|0.0
|2023/08/02
|216.0
|6.5
|3.01%
|0.0
|2022/08/03
|188.5
|4.7
|2.49%
|0.0
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