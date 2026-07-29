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盤後速報 - 華城(1519)下週(8月5日)除權息12元，預估參考價597.27元

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華城(1519-TW)下週(8月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利11元，股票股利1元，合計股利12元。

以今日(7月29日)收盤價668.00元計算，預估參考價為597.27元，權息值合計為70.73元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。近5日股價下跌3.47%，集中市場加權指數下跌5.94%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/05 668.00 11.0 1.65% 1.0
2025/07/25 659.0 9.0 1.37% 1.0
2024/07/25 940.0 6.0 0.64% 1.0
2023/07/27 212.0 2.5 1.18% 0.0
2022/07/29 37.75 1.0 2.65% 0.0

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