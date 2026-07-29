盤後速報 - 華城(1519)下週(8月5日)除權息12元，預估參考價597.27元
鉅亨網新聞中心
華城(1519-TW)下週(8月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利11元，股票股利1元，合計股利12元。
以今日(7月29日)收盤價668.00元計算，預估參考價為597.27元，權息值合計為70.73元，股息殖利率1.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。近5日股價下跌3.47%，集中市場加權指數下跌5.94%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/05
|668.00
|11.0
|1.65%
|1.0
|2025/07/25
|659.0
|9.0
|1.37%
|1.0
|2024/07/25
|940.0
|6.0
|0.64%
|1.0
|2023/07/27
|212.0
|2.5
|1.18%
|0.0
|2022/07/29
|37.75
|1.0
|2.65%
|0.0
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