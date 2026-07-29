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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.1元上修至32.43元，其中最高估值42.71元，最低估值27.42元，預估目標價為617.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|42.71(42.71)
|42.54
|46.37
|最低值
|27.42(27.42)
|28.95
|38.41
|平均值
|32.78(32.74)
|37.17
|42.33
|中位數
|32.43(32.1)
|37.5
|43.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156,709,090
|160,657,550
|183,495,000
|最低值
|131,259,000
|140,774,000
|162,723,520
|平均值
|141,439,640
|154,036,550
|174,260,470
|中位數
|139,281,330
|155,130,000
|174,873,950
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,753,249
|15,291,442
|9,152,772
|16,204,052
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|122,706,372
|113,393,698
|95,179,276
|111,789,791
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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