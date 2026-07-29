盤中速報 - 創見(2451)急拉4.15%報276.0元，成交10,384張
鉅亨網新聞中心
創見(2451-TW)近5分K漲速4.15%，29日13:13報276.0元，成交10,384張，今日漲幅為7.18％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創見(2451-TW)近5日股價上漲9.57% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 6.51%。集中市場加權指數 下跌 5.94%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,516 張
- 外資買賣超：-5,687 張
- 投信買賣超：-900 張
- 自營商買賣超：+71 張
- 融資增減：+753 張
- 融券增減：+302 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 創見(2451)大漲7.18%，報276元
- 【量大強漲股整理】地緣風險再起，台股殺千點失守四萬四，台股震盪加劇，這「滿地鑽石」該怎麼撿？
- 盤中速報 - 創見(2451)股價拉至漲停，漲停價268.5元，成交7,959張
- 盤中速報 - 創見(2451)大漲8.18%，報264.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇