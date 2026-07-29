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盤中速報 - 創見(2451)急拉4.15%報276.0元，成交10,384張

鉅亨網新聞中心

創見(2451-TW)近5分K漲速4.15%，29日13:13報276.0元，成交10,384張，今日漲幅為7.18％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創見(2451-TW)近5日股價上漲9.57% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 6.51%。集中市場加權指數 下跌 5.94%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6,516 張
  • 外資買賣超：-5,687 張
  • 投信買賣超：-900 張
  • 自營商買賣超：+71 張
  • 融資增減：+753 張
  • 融券增減：+302 張


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集中市場加權指數40039.18-3.76%
創見269.5+4.66%

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