盤中速報 - 德微(3675)大跌9.72%，報195元
鉅亨網新聞中心
德微(3675-TW)29日13:02股價下跌21元，報195.0元，跌幅9.72%，成交292張。
德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。
近5日股價下跌19.25%，櫃買市場加權指數下跌7.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-62 張
- 外資買賣超：-54 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：-275 張
- 融券增減：-166 張
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