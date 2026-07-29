鉅亨速報

盤中速報 - 德微(3675)大跌9.72%，報195元

鉅亨網新聞中心

德微(3675-TW)29日13:02股價下跌21元，報195.0元，跌幅9.72%，成交292張。

德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。

近5日股價下跌19.25%，櫃買市場加權指數下跌7.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-62 張
  • 外資買賣超：-54 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：-275 張
  • 融券增減：-166 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數40039.18-3.76%
德微202.5-6.25%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty