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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.29元上修至0.29元，其中最高估值0.45元，最低估值0.21元，預估目標價為26.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.45(0.45)
|0.95
|1.47
|2.06
|最低值
|0.21(0.21)
|0.54
|0.82
|1.17
|平均值
|0.31(0.31)
|0.72
|1.16
|1.67
|中位數
|0.29(0.29)
|0.71
|1.16
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|145.02億
|219.67億
|286.87億
|349.08億
|最低值
|121.91億
|182.48億
|196.67億
|206.48億
|平均值
|140.70億
|193.11億
|237.81億
|287.52億
|中位數
|142.80億
|188.93億
|237.86億
|295.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.24
|-0.40
|-1.60
|-0.11
|-0.63
|營業收入
|4,170萬
|4,499萬
|5,452萬
|5,687萬
|68.42億
詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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