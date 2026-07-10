鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估上修至0.29元，預估目標價為28.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.29元上修至0.29元，其中最高估值0.45元，最低估值0.11元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.45(0.45)
|0.95
|1.47
|2.06
|最低值
|0.11(0.11)
|0.37
|0.95
|1.35
|平均值
|0.3(0.3)
|0.72
|1.22
|1.65
|中位數
|0.29(0.29)
|0.74
|1.25
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|144.30億
|217.33億
|286.87億
|349.08億
|最低值
|121.91億
|169.25億
|216.89億
|267.29億
|平均值
|137.14億
|190.10億
|241.75億
|304.17億
|中位數
|142.32億
|186.77億
|237.45億
|300.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.24
|-0.40
|-1.60
|-0.11
|-0.63
|營業收入
|4,170萬
|4,499萬
|5,452萬
|5,687萬
|68.42億
詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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