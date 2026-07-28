鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-28 18:43

配合 2026 年城鎮韌性 (防空) 演習，今年首度納入行動網路降速演練，台鐵公司今 (28) 日提醒，在北部及中部演習期間，旅客使用台鐵 e 訂通 App 可能出現登入、購票或下載電子車票速度變慢等情況，建議提前完成購票並下載電子車票，以免影響搭車。

城鎮韌性演習將於下 (8) 月 7 日 10 時 - 10 時 30 分 (南部)、8 月 10 日 14 時 30 分至 15 時 (中部)、8 月 12 日 13 時 30 分 - 14 時 (東部) 及 8 月 13 日 14 時 30 分 - 15 時 (北部) 個別實施 30 分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練。

‌



其中中部 (8 月 10 日) 及北部 (8 月 13 日) 演期間，將同步辦理行動網路降速演練，部分旅客使用行動網路連線台鐵訂票 APP 時，可能發生登入、身分驗證、電子車票下載或線上退 (改) 票等功能連線較慢或無法即時完成之情形。

台鐵提醒，各級列車於演習期間均正常行駛，車站售票及旅客進、出閘門維持正常作業，惟配合防空演習實施，下車旅客及接送親友應依憲、警、民防人員引導實施疏散避難，搭車旅客則請提早到站，避免影響既定行程。

另因應行動網路降速演練，台鐵也建議旅客於搭車前預先完成購票，並提前下載電子車票 (QR Code) 或領取紙本車票；尚未購票者可改至車站售票窗口、多功能自動售票機或超商購票，已下載電子車票者，可正常持 QR Code 進、出站，如遇讀取異常，將由站務人員協助人工查驗，如需辦理退票或改票，若因網路降速無法於 APP 完成操作，可於網路恢復後再行辦理，或至車站售票窗口辦理。