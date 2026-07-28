盤後速報 - 弘塑(3131)次交易(29)日除息46.08元，參考價2503.92元
鉅亨網新聞中心
弘塑(3131-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利46.08元。
首日參考價為2503.92元，相較今日收盤價2550.00元，息值合計為46.08元，股息殖利率1.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|2550.00
|46.0845
|1.81%
|0.0
|2025/07/29
|1510.0
|22.0
|1.46%
|0.0
|2024/07/30
|1465.0
|16.0
|1.09%
|0.0
|2023/07/27
|649.0
|18.0
|2.77%
|0.0
|2022/07/28
|244.5
|17.0
|6.95%
|0.0
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