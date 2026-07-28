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盤後速報 - 弘塑(3131)次交易(29)日除息46.08元，參考價2503.92元

鉅亨網新聞中心

弘塑(3131-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利46.08元。

首日參考價為2503.92元，相較今日收盤價2550.00元，息值合計為46.08元，股息殖利率1.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 2550.00 46.0845 1.81% 0.0
2025/07/29 1510.0 22.0 1.46% 0.0
2024/07/30 1465.0 16.0 1.09% 0.0
2023/07/27 649.0 18.0 2.77% 0.0
2022/07/28 244.5 17.0 6.95% 0.0


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