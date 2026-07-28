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大樹(6469-TW)下週(8月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.16元，股票股利0.6元，合計股利3.76元。
以今日(7月28日)收盤價77.80元計算，預估參考價為70.42元，權息值合計為7.38元，股息殖利率4.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
大樹(6469-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為銷售各式藥品、保健食品、婦嬰用品、化妝品之連鎖通路。近5日股價上漲2.59%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/04
|77.80
|3.1576
|4.06%
|0.5996
|2025/08/22
|164.0
|0.0
|0.0%
|1.2987
|2025/07/01
|150.5
|3.2974
|2.19%
|0.0
|2024/08/12
|222.0
|0.0
|0.0%
|1.6987
|2024/07/09
|242.0
|3.5975
|1.49%
|0.0
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